La question du 3e mandat est un sujet sensible qui divise notre pays. D’un côté, il y a ceux qui soutiennent que le président Macky Sall a droit à un 3ème mandat en raison de la modification de la constitution, et de l’autre, ceux qui estiment que deux mandats sont suffisants pour respecter la volonté du peuple et garantir une alternance démocratique. Personnellement, je pense qu’il est important de respecter la constitution et de privilégier le dialogue pour résoudre ce débat. Si le président Sall décide de briguer un 3ème mandat, il faudrait que cette décision soit basée sur une interprétation claire et consensuelle de la constitution. En attendant, je continue de me préparer et de travailler pour offrir aux Sénégalais une alternative crédible lors des prochaines élections”.

