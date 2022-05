Le juge de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance a reconnu, en juillet dernier, Khadim Bâ, fils d’Amadou Bâ, et ses coprévenus Ramin Sedeghi et Momath Sarr, coupables des délits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie à jugement. Ils ont été condamnés à 2 ans d’emprisonnement dont 3 mois ferme. En sus de cette peine, ils sont contraints d’allouer 12 milliards de francs CFA, en guise de dommages et intérêts, à la partie civile, alors que celle-ci avait réclamé 100 milliards.

