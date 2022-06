Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost, à la frontière avec le Pakistan. L’épicentre se trouvait dans celle de Khost, mais la zone la plus sinistrée se trouve dans celle de Paktika. « Le bilan a atteint les 1 000 morts et ce chiffre augmente. Les gens creusent tombes après tombes », a déclaré le chef du service de l’Information et de la Culture de la province de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa, dans un message à la presse. Le séisme, d’une magnitude de 5,9 sur l’échelle de Richter, a été fortement ressenti sur place, mais aussi à plusieurs kilomètres de l’épicentre, jusqu’ici à Islamabad où certaines personnes ont ressenti de légères secousses.

