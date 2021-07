Les rédacteurs de la réforme du Code électoral n’ont aucun réflexe constitutionnel. Les articles L.230 et 265 sont discriminatoires et créent un principe de séniorité contraire à la Constitution. Ces dispositions créent une discrimination et sont contre les listes jeunes. Les articles L.230 et L.265 réintroduisent le principe de séniorité qui viole la Constitution notamment le principe d’égalité.

