XALIMANEWS-Dans un peu moins de 5 heures de temps, à 19 heures précises au Palais des Sports de Yaoundé, Sénégalaises et Nigeriannes vont s’affronter en demi-finale de l’Afrobasket 2021, pour ce qui est, la finale avant la lettre. Une occasion pour les Lionnes, de contester la suprématie des D’Tigress qui dure depuis 2017.

A 19 heures, au Palais des Sports de Yaoundé, théâtre du dernier sacre des Lionnes du Sénégal en Afrobasket (2015) et lieu du début de la série victorieuse de 4 matchs d’affilée des D’Tigress sur les Lionnes, les 2 grosses cylindrées du basket-ball africain au niveau des équipes nationales, vont s’affronter pour un duel à mort entre félins. D’un côté, le Nigéria avec 4 titres dont 3 remportés devant son adversaire du jour, en 2005, 2011 et 2015, de l’autre le Sénégal recordman des titres avec 11 finales gagnées dont la première en 1974.

Après une série de 4 matchs d’insuccès face aux Nigeriannes depuis 2015, ce vendredi, c’est le moment rêvé pour les Sénégalaises, de stopper l’hémorragie, contester la suprématie nigerianne et d’ouvrir leur succession. A défaut, les Championnes en titre, vont égaler la série de 3 sacres consécutifs que détient, seul, le Sénégal (1974-1977-1979-1981)

Chères Lionnes, en ce jour saint et historique, soyez héroïques et fantastiques. Relevez le défi, faites preuve de courage, d’endurance, de solidarité, de talent. Soyez animées d’une volonté commune : la Gagne. Mame Marie, Coumba Sarr « Toch », Maimouna, Binetou, Yacine, Lena, Couna, Fatou Sylla, Irma, Ndeye Fatou, Maty et Madjiguene « Maty », mettez du gaz dans la machine, battez vous pour ce que vous voulez, montrez au peuple qui est derrière vous ce que vous désirez.

Oumoul Khairy Sarr (Sénégal)/Adaora Elonu (Nigéria) Finale Afrobasket 2019 Dakar

Ezzinne Kalu Phillips (Nigéria) Mvp Afrobasket 2019

Depuis 2015, la vitrine des trophées, de la tanière, commence à crier famine. Soyez fortes et souveraines comme des Lionnes. Dans la savane, si la Lionne a peur de la Tigresse, c’est elle qui mourra la première. La Coupe est accessible de la même façon à toutes les équipes qui la convoitent, il suffit d’être meilleures que les autres, de courir et sauter plus vite qu’elles, d’êtres présentes sur tous les plans, psyco-technico-tactique. La haute compétition c’est un défi permanent, et l’Afrobasket en est une. Rappelez vous vos devancières, Marème Ba, Aya Poule, Aisatou Gueye Minia, Mame Maty, Khady Diop, Mborika et j’en passe, qui ont eu à livrer de farouches batailles face à leurs rivales de l’époque de la grande Zaïre, les Komichelo, Liguenga, Longaza Kamimbaya, feue Bompoko Lomboto, Kamanga Kasala, Bonfonda, Mabika, Pikinini Jeanne. Khady Diop et Mborika, aujourd’hui adjointes de coach Tapha, peuvent vous en dire plus. A Yacine Diop (15, 3 points et 6 rebonds), la meilleure joueuse du moment de la formation sénégalaise, elle qui apporte son énergie positive et qui dans son sillage pousse ses coéquipières à se transcender, de continuer sur sa bonne dynamique pour sublimer l’équipe. La concentration doit être de mise ce soir. Soyez fortes pour ce match et cette force dont je fais allusion, ne résulterait pas d’une capacité physique mais d’une volonté infaillible., pour ça, les Caciques de la Tanière, Mame Marie Sy, maimouna Diarra, Oumoul Khairy Sarr, guerrières et talentueuses dans l’âme peuvent en témoigner car ayant livré de dantesques batailles dans le passé, face aux Maliennes, Angolaises, Mozambicaines, etc…leurs principales adversaires dans le continent avec bien sur les Tenantes Nigeriannes.

Chères Lionnes, que les Dieux du basket fassent que vous soyez dans la joie d’après 21 heures. Revenez nous aureolées de gloire. Bon match à vous.

Programme demi-finales Afrobasket féminin 2021

Vendredi 24 septembre 2021

16h00 : Cameroun- Mali

19h00 : Nigéria-Sénégal