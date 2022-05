C’est la région du Sahel qui a enregistré l’attaque la plus meurtrière. Elle a visé les populations de la commune de Guessel, au sud-ouest de Essakane. Huit membres des Volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils des forces armées, et une vingtaine d’habitants ont été tués par des hommes armés. Une autre attaque a visé les volontaires pour la défense de la patrie à Salmossi, sur une route qui mène à Markoye. Cinq supplétifs et un civil ont été tués. Dans la région de l’Est, un convoi de civils, escorté par les volontaires, a été la cible d’hommes armés. Ces civils se rendaient dans la localité de Namouyouri pour chercher à manger, selon des rescapés. Les populations ne sont plus ravitaillées et les vivres manquent, explique une source sécuritaire.

