Enfin, le groupe C s’annonce très relevé avec le tenant du titre camerounais qui devra tenir son rang face au Sénégal et au Mali, très performants ces dernières années en catégorie de jeunes, et à l’Afrique du Sud, qui fait son grand retour après sa 2 e place décrochée en 2015. Comme à la CAN U20, qui se déroule actuellement en Mauritanie, les deux meilleurs 3es des trois groupes seront qualifiés pour les quarts de finale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy