Ainsi, la salle qui compte 1.800 places ne recevra que le tiers de sa capacité, soit 600 personnes. Les participants seront séparés par 2 chaises. À l’entrée, des kits comprenant deux masques et une bouteille de gel, seront remis à chaque personne. Il n’y aura pas de contact entre le lauréat et l’autorité qui remettra le diplôme. Le parchemin sera posé sur un plateau par l’hôtesse puis récupéré par le récipiendaire avant la photo de famille avec l’autorité en respectant la distanciation physique. Cette année, le Chef de l’État a choisi, comme parrain, le Pr Souleymane Niang, ancien doyen de la Faculté des sciences et techniques (Fst) de 1969 à 1986 et ancien Recteur de 1986 à 1999. Souleymane Niang, grand mathématicien, considéré par certains comme étant un « savant », tant sa connaissance dans cette matière était vaste, notamment en astronomie. Cette année, 96 lauréats recevront 107 distinctions, précise M. Kandji.

