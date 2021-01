Ce chiffre confirme une tendance constatée depuis début janvier : la mortalité s’accélère nettement, les seuils de morts quotidiennes sont passés plus rapidement et le plateau s’établit à des niveaux de plus en plus élevés (en moyenne, 14 000 décès en 24 heures depuis le 22 janvier, contre 10 000 fin novembre). Au total, le monde a enregistré 2,16 millions de morts.

