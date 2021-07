Face à la hausse des cas et la circulation des variants du coronavirus, une réunion du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) s’est tenue hier. Au premier front dans la lutte contre le virus, le professeur Moussa Seydi a sonné l’alerte. « Il faut mettre la vaccination au centre de tous les interêts. On constate de plus en plus de jeunes sans commorbidité qui font des formes graves même si, heureusement, ils arrivent à s’en sortir », a révélé le chef du service des maladies infectieuses de Fann.

