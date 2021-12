le personnel prédit un sombre avenir à la boîte Poursuivie pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écriture privée de banque, N. N. D., responsable de guichet au Crédit mutuel du Sénégal (CMS), révèle avoir été envoûtée par un Camerounais à qui elle aurait remis 40 millions FCFA qu’elle a puisé frauduleusement dans les caisses Au même moment, le personnel exprime son ras le bol et prédit u sombre avenir à cette institution financière, rapporte setal.net. Accusée d’avoir détourné le montant de 62 millions de nos francs à la suite d’un audit interne en 2018, N. N. D. a été condamnée à 5 ans d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 100.000 francs par le tribunal correctionnel de Dakar. Après avoir attaqué ladite décision, intervenue en septembre 2020, la responsable de guichet au Crédit mutuel du Sénégal (CMS) a été attraite, hier, devant la cour d’Appel. Pour se soustraire à sa responsabilité pénale, rapporte Rewmi Quotidien, elle a plaidé l’envoûtement. « J’ai fait la connaissance d’un Camerounais sur internet. À chaque fois qu’il me demandait de lui envoyer des millions, je le faisais. Je puisais dans mes comptes, ceux de mes enfants et de mon frère. Par la suite, j’ai soutiré l’argent du stock. Ça a duré 8 mois. Le cumul fait 40.215.000 francs. Je reste devoir 32 millions francs au CMS », a reconnu la prévenue.

