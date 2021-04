« La déclaration que nous avons signée avec le Sénégal aujourd’hui, en matière d’émigration clandestine et le mémorandum d’entente sur la gestion des flux migratoires est pour encourager la migration circulaire et développer le cadre institutionnel pour mieux gérer les flux migratoires en mettant l’accent sur les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les personnes handicapées », a expliqué le Premier ministre espagnol.

