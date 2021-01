XALIMANEWS : Le Dr Bousso approuve le couvre-feu instauré à Dakar et Thies pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. «Un couvre-feu de 21h et 5h apporte quelque chose à la riposte. Ça apporte à la baisse du nombre de contaminations. A partir de 18h les gens arrêtent ce qu’ils font, arrêtent les réunions. Même si on pense que c’est faible mais ça impacte le nombre de cas… Il faut qu’on prenne des mesures. C’est quelque chose d’obligatoire pour nous. Si on ne le fait pas, qu’on n’attende pas qu’on aille vers la situation que vivent d’autres pays car ce serait insoutenable… Sur le vaccin, je pars d’un principe, seule le vaccin peut régler une épidémie. Je pense qu’on n’en disconvient pas. On ne peut mettre un terme à l’épidémie sans un vaccin », a-t-il dit sur le plateau de L’émission Jakarloo Bi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy