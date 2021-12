XALIMANEWS-Près d’un demi siècle après, Mineiro est redevenu champion du Brésil la nuit dernière après une victoire renversante sur Bahia (3-2). Un sacre qui porte les empreintes de 2 vétérans, Hulk et Diego Costa, créditésd’une superbe saison.

Il a fallu un demi-siècle pour que l’Atletico Mineiro renoue avec le titre. Les protégés de Cuca qui a remplacé Jorge Sampaoli aujourd’hui sur le banc de l’Olympique de Marseille, ont réussi la prouesse de détrôner Famengo le vainqueur des 2 dernières éditions. Mais ce succès ô importantissime, porte l’empreinte de 2 papys, Hulk (35 ans) et Diego Costa (33 ans)

Menés 0-2 après 66 minutes de jeu, sur des réalisations d’Oliveira (62e) et Gilberto (66e) sur la pelouse de Salvador de Bahia, qui se bat pour son maintien, l’Atletico Mineiro a réussi contre toute attente, à renverser une situation compromise en l’espace de 4 minutes, grâce à Hulk sur penalty (73e) et un doublé de Keno (74e, 77e). Grâce à ce succès 3-2, le club de Belo Horizonte semble intouchable pour le titre, car disposant désormais d’une avance de 11 points et ne peut plus être rejoint. Du coup, les Mineiros décrochent définitivement leur première titre de Série A de Brésil, depuis 1971. Une éternité pour ce qui est seulement le 2e titre de son histoire.

ADVERTISEMENT

«J’ai toujours dit : « C’est juste un peu plus long, juste un peu plus long… » Et ce moment est arrivé. J’avais ça en tête depuis le match de Flamengo, mardi dernier», envoie Hulk après la rencontre. L’ancien attaquant de la Seleçao, demi finaliste du Mondial 2014, a inscrit 18 réalisations en 34 matches de championnat (7 passes décisives). Il est le meilleur buteur de la compétition et probablement sacré futur meilleur joueur de la saison. Son retour dans son premier club, 16 ans après l’avoir quitté à l’âge de 16 ans, fut gagnant.

«Peu de gens le savent, mais j’ai commencé ici. À seulement 16 ans, je suis parti à Vitória. Je suis devenu pro, je n’ai fait que deux ans en championnat et puis je suis parti. J’ai fait presque toute ma carrière à l’étranger. Revenir ici à Salvador, où j’ai commencé, où j’ai tapé mes premiers ballons en tant que professionnel et pouvoir célébrer un titre de cette grandeur qui n’était plus arrivé depuis 50 ans… Dieu est merveilleux. Ce groupe est trop beau, c’est magnifique ! Je me sens privilégié d’en faire partie», assure l’international brésilien (49 sélections, 11 buts).

C’est le 7eme titre de championnat remporté par Hulk dans sa riche carrière. Celui qui est passé par Porto, Zenith Saint Petersbourg, Shanghai, devient une légende du Galo. «Il n’est même pas nécessaire de conserver ce titre, comme l’a dit Reinaldo. Hulk sera éternellement dans nos cœurs, une idole pour toujours. Il est à mettre sur l’étagère comme Ronaldinho, Vítor, peut-être aussi Cerezo et Éder. Un étage en-dessous de Reinaldo (le meilleur joueur de l’histoire de l’Atlético Mineiro) parce qu’il est inaccessible», écrit le journaliste Fred Melo Paiva dans le Colunista do Estado de Minas.

A côté d’Hulk, un autre vétéran et non des moindres, a grandement contribué au sacre des Mineiros, il s’agit de Diego Costa. Le Brésilien naturalisé Espagnol, sans club depuis son départ de l’Atlético de Madrid en janvier dernier, est crédité de 4 buts et d’une assist en 14 matches, lui qui est devenu international espagnol (24 capes, 10 buts) n’était pas sur la feuille de match lors du match du sacre, mais pour sa première dans un club professionnel au Brésil, l’expérience a été fructueuse.