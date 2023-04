Recruté par le Rekormeister en provenance de Liverpool, Sadio Mané devait être l’un des fers de lance de l’attaque des Bavarois composée de joueurs confirmés. Après des debuts prometteurs, le champion d’Afrique 2022 a vu sa belle lancée plomber par une blessure intervenue le 8 novembre en championnat contre le Werder de Brême. Une blessure qui le priva du Mondial qatari. De retour après une longue convalescence, la star des Lions du Sénégal peine a retrouver son niveau. Relégué sur le banc de touche, le natif de Bambali avait eu une altercation avec son coach Nagelsmann après le match Bayern/PSG (2-0) en 8es de finale retour de LDC. Quelques temps après, l’ancien coach du RB Leipzig fut remercié par le club de la Bavière. Mentalement pas au top, l’ancien Red a eu une altercation avec son coequipier Leroy Sané lors de la debacle munichoise contre City en quarts de finale aller à l’Etihad (3-0). Après cet incident, il s’est excusé auprès de sa direction et a repris l’entrainement collectif malgré sa non participation face à Hoffenheim et l’amende qui lui est infligée. Cependant, le joueur formé à Génération Foot a reçu le soutien de son coach. « Je suis le premier avocat et le premier défenseur de Sadio, je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau. Il a toute ma confiance, même après l’erreur qu’il a commise. C’était too much et contraire à notre code de conduite. Il s’est excusé sérieusement et il était important pour moi qu’il reste avec nous à l’entraînement. »

