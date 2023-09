Dans la seconde période, plutôt sénégalaise en matière de domination, le premier remplacement des Lionnes s’est effectuée à la 72e minute, avec la sortie de Safietou Sagna pour Hapsatou Maladie Diallo. Les Sénégalaises ont beau pousser pour marquer ce second but, mais l’arrière garde Mozambicains est restée solide, pliant parfois mais sans rompre. Le Sénégal pensait prendre l’avantage, mais le tir de Mama Diop repris victorieusement par Maladie Diallo, est logiquement annulé pour hors-jeu (83e). Mais dans minute suivante.Nguenar Diallo donne l’avantage aux Lionnes, en profitant d’une belle passe à l’intérieur de la surface pour éliminer subtilement la defenseuse adverse et crucifier la gardienne Mozambicains (85e, 1-2). Le score va en rester là et le Sénégal obtient sa qualification au tour suivant et va défier l’Egypte.

