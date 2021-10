Ce mercredi soir, se disputaient certaines des rencontres restantes pour le compte des 8es de finale de la League Cup. Les Reds de Liverpool étaient opposés à Preston en déplacement. Sans ses cadres, mis au repos par Jurgen Klopp, Liverpool s’est imposé (0-2) sur le tard grâce à deux réalisations signés Minamino (62e) et Origi (77e). Du coup, Sadio Mané mis au repos ce soir, rejoint Édouard Mendy et Chelsea, qualifiés hier au dépens de Southampton, aux tirs au but après un nul (1-1). Un autre Lion de la Teranga était concerné par ces 8es, il s’agit de Nampalys Mendy avec Leicester. Face à Brighton, les Foxees qui se sont fait rejoindre au score par deux fois (2-2), ont fini par remporter la mise dans la séance des tirs au but. La grosse sensation est venue de West Ham United qui a éliminé le Tenant Manchester City, aux séries de penalty, aussi. Après avoir sorti Manchester United au tour précédent, les Hammers viennent de réussir un autre gros coup face à un favori de la compétition.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy