XALIMANEWS-Battus et humiliés ce mercredi en déplacement par le Napoli (4-1), les Reds de Liverpool sont lynchés en Grande Bretagne.

Ce mercredi, Liverpool a essuyé l’une de ses pires défaites en Ligue des champions ces dernières annees. Un résultat qui conforte le début de saison mitigé des hommes de Klopp. Pourtant, le club de la Mersey dispose d’un bel effectif, où le seul mais ô combien precieux Sadio Mané poussé vers le départ, manque à l’appel. En Premier League, les hommes de Jürgen Klopp sont credités d’un bilan peu flatteur de deux victoires, trois nuls et une défaite en six rencontres. De ce fait, les vices champions d’Angleterre pointent en septième position (9 pts+9), avec déjà cinq points de retard sur les Cityzens et six sur le leader, Arsenal.

La victoire de début de saison dans le Community Shied devant City (3-1), n’est pas suivie d’effets. Malgré Luis Diaz, Darwin Nunez, Salah, Firmino, Van Dijk, Alisson Becker, ce Liverpool orphelin de Konaté qui est blessé, semble bel et bien malade. Et la raclée subie ce mercredi face aux Paryenopei (4-1), n’est pas pour apporter la sérénité dans un club, où la crise couve déjà.

Apres ce revers de la première journée des phases de poules, Jurgen Klopp a analysé la sortie des joueurs très lucidement « C’était vraiment difficile à encaisser, mais je dirais que ce n’est pas si difficile à expliquer. Tout d’abord, le Napoli a très bien joué et pas nous. C’est la première explication de la défaite. Les deux penalties que nous concédons sont un peu dus à de la malchance. Mais les deux buts suivants que nous encaissons ont été offerts sur un plateau. Ce n’est pas bien et nous aurions dû mieux défendre. Nous n’étions pas compacts défensivement ou offensivement. Avec Alisson dans le but, il faut être vraiment mauvais pour concéder trois buts en première période. On pouvait le voir sur le terrain. Nous ne travaillions pas en équipe. C’est la raison pour laquelle nous avons perdu le match », a-t-il déclaré à BT Sport. L’Allemand de renchérir.

« Nous devons nous réinventer. Il manque beaucoup de choses, pas dans tous les matchs, mais ce qui est amusant, c’est que nous devons le faire au milieu de la saison de Premier League et d’une campagne de Ligue des Champions. Nous avons besoin d’une configuration pour être meilleurs dans à peu près tout. Nous devons jouer dans trois jours contre les Wolves. Si les Wolves voient le match de ce soir, ils se marreront bien et diront que c’est le moment parfait pour nous affronter ».

De son coté, la presse anglaise n’y va pas avec le dos de la cuillère. Pour TheTelegraph, « les 4 joueurs de Liverpool à blâmer », sont Joe Gomez, Virgil van Dijk, James Milner et Trent Alexander-Arnold. Quand à l’emblématique défenseur des Reds, Jamie Carragher, il avertit :

« Le problème ce soir n’est pas ce match. Oubliez ce match. Pour moi, la grande inquiétude est de savoir si c’est quelque chose qui va continuer tout au long de la saison. Est-ce une fin de cycle ? Liverpool s’est énormément trompé dans son mercato cet été parce que cette équipe est aujourd’hui très loin de son meilleur niveau. Est-ce une baisse physique liée à ce qui s’est passé au cours des cinq ou six dernières années durant lesquelles l’équipe tournait à plein régime ? Cette équipe peut-elle récupérer cette intensité ? C’est gênant. (…) S’ils continuent à jouer comme ça, ils vont avoir un gros problème en Premier League cette saison et pour se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions, parce que c’est du football suicide. Le truc avec Trent (Alexander-Arnold), c’est que j’ai toujours dit qu’il n’était pas un défenseur conventionnel. Il n’est pas très bon défensivement. Il ne le sera jamais, mais il a des atouts et un talent que nous ne voyons pas normalement chez un défenseur. (…) Quand Liverpool cessera d’être l’une des meilleures équipes de Premier League ou d’Europe, cela signifie qu’ils ne défendront plus, ils vivront davantage de soirées comme celle-ci. Et ses lacunes défensives ressortiront davantage et nous le verrons moins sur le ballon », a-t-il déclaré au micro de BT Sport.

Malgré le début de saison assez quelconque de son équipe et ce revers qui fait mal en terre transalpine, Jurgen Klopp ne semble pas être sur un siège éjectable. Interpellé sur une question pour savoir s’il se sent menacé, le Teuton a laché : « Menacé ? Pas vraiment, mais qui sait ? La différence c’est qu’ils (les propriétaires de Chelsea) sont différents types de propriétaires. Nos propriétaires sont plutôt calmes et s’attendent à ce que je règle la situation et ne pensent pas que quelqu’un d’autre devrait la régler », a-t-il déclaré, trop sûr de lui, dans se propos relayés par Sky Sports dans lesquels il fait allusion au consortium qui dirige les Blues.