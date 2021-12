XALIMANEWS-initialement opposé à United lors du premier tirage, le PSG de Gana et Abdou Diallo ne pouvait tomber plus mal, en tirant l’insatiable Real de Madrid. Édouard Mendy et Chelsea ont une opposition plus clémente avec Lille, Liverpool de Mané jouera l’inter alors que Boulaye Dia et Villareal qui seront opposés sur à la Juve, devront s’employer pour passer.

Déjà, en tirant Manchester United lors du premier tirage avorté, le PSG devait faire face à un gros morceau, mais voilà que le nouveau tirage lui offre un adversaire beaucoup plus costaud, le Real de Madrid le club le plus titré de la compétition. Les 2 formations sont habituées à s’opposer ces dernières années. Déjà en 2018, en huitièmes de finale, le PSG avait avait perdu à l’aller à Madrid après avoir ouvert le score, le 14 février 2018 (3-1), avant d’être battu à nouveau à domicile lors du match retour, le 6 mars (1-2). Leur double confrontation le plus récent s’est déroulé en 2019 en phases de groupe, Paris avait corrigé le Real au Parc (3-0) avant d’arracher le nul au retour à Bernabeu lors d’un match mal embarqué (2-2). Ces 2 rencontres auront un saveur assez particulier, pour Sergio Ramos et Mbappé. Pour le premier, ancien capitaine emblématique de la Casa Blanca, ce sera un retour dans le lieu de ses hauts faits d’armes dans la compétition. Dans la maison Merengue, Ramos à glané 4 Ligues des Champions, avant de transiter à Paris, libre, l’été dernier. On se sait pas encore quel acceuil sera réservé au Roc Séville, « chez lui » dans son ancien antre de Bernabeu. Pour le Bondynois, ses performances seront très scrutées par les Aficionados du Real qui rêvent de le voir rejoindre Madrid, lui qui a des envies de Real. Pour les Parisiens de Gana Gueye, Abdou Diallo et surtout Messi qui va retrouver un stade qui lui réussit bien, la saison va se jouer sur ce match, car le rêve grand des Franciliens, c’est de remporter la Coupe aux grandes oreilles, et pour ý arriver cette année, il faudra passer sur les scalps des Madrilènes. Après avoir puni, et le Bayern et Barcelone, l’année passée, pourquoi pas le Real de Madrid cette fois çi. Jamais deux sans trois, comme dit l’adage. Ce qui est sur et certain, un potentiel vainqueur va passer à la trappe à l’issue de la double confrontation franco-hispanique.

Édouard Mendy et les Blues de Chelsea seront opposés aux Lillois du LOSC champions de France en titre. Ces derniers, premiers de leur poule auront en face, une montagne difficile à escalader, mais en football, tout est possible. Avantage à Chelsea, champion en titre. Liverpool et Sadio Mané croiseront l’inter de Milan. Les Italiens sont loin de leurs ustres d’antan et ils partiront en outsiders devant les Reds de Mané et Salah, qui sont dans une forme éblouissante en Ligue des champions, avec 6 victoires en autant de sorties. Pour Villareal et Boulaye Dia, ce sera équilibré, face à la Juventus de Turin, moins clinquante que lors de ces grandes années dans cette compétition.

ADVERTISEMENT

En dehors de ces 4 rencontres, on a aussi quelques belles affiches, dont un alléchant Inter-Liverpool par exemple, et un Atlético-Manchester United passionnant. Manchester City s’en sort plutôt bien de son côté puisque les troupes de Pep Guardiola défieront le Sporting de Lisbonne.

Voici les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des champions

RB Salzbourg (AUT) vs Bayern Munich (ALL)

Benfica (POR) vs Ajax (HOL)

Atlético de Madrid (ESP) vs Manchester United (ANG)

Sporting CP (POR) vs Manchester City (ANG)

Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)

PSG (FRA) vs Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA)

Inter (ITA) vs Liverpool (ANG)