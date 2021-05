Auteur de 70 buts en 156 matchs entre 1992 et 1997, lex joueur fetiche de Sir Alex Ferguson a été plébiscité par les fans, lui qui a remporté 4 fois le championnat anglais avec les Reds Devils en 1992. Celui qui est passé par Leeds United, a laissé un souvenir imperissable Outre-Manche, grâce à son génie et ses frasques. On se rappelle de son fameux coup de sang sur un supporter de Crystal Palace en1995, un coup de pied envoyé au récalcitrant fan adverse lui a valu 9 mois de suspension. Il fut aussi ecarté de la sélection de l’équipe tricolore, qui remporta la Coupe du Monde 1998, lui et un certain David Ginola.

