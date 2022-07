Le feuilleton Matthijs de Ligt bat son plein et alimente les discussion dans le club du Piémont. Le Batave est très convoité par les Blues de Chelsea, et dernièrement le Bayern de Munich s’est mis dans la danse. Selon Footmercato, la Juventus de turin ne serait pas contre l’idée de céder son défenseur. Et Face au départ probable de l’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam, le club italien sait à quoi s’en tenir. Selon la Gazzetta dello Sport, le Sénégalais Kalidou Koulibaly est désigné pour remplacer le joueur de la sélection des Pays-Bas. Une offre de 30 millions d’euros est en préparation et le champion d’Afrique 2022 toucherait un salaire de 6 millions d’euros pour 3 ans de contrat, si un accord est trouvé. Des informations confirmées par la Corriere dello Sport, qui dans sa Une, envoie « KK » chez la Vieille Dame.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy