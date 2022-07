Après la défaite subie devant la République Démocratique du Congo lors de leur première sortie (31-26), le Sénégal devait s’imposer cet après-midi devant l’Angola pour espérer disputer les quarts de finale. Et face aux Mondialistes et médaillés de Bronze de la dernière CAN, la clique à Ibrahima Sall devrait sortir le grand jeu pour faire plier les Lusophones. Pourtant, les 2 sélections ont disputé une première période très équilibrée, ponctuée d’un nul (15-15). Cependant, la seconde période a été moins favorable aux Lions, qui ont du faire face aux assauts adversaires. L’Angola remporté les 30 dernières minutes sur le scorede 17 à 10 pour s’imposer finalement par 32 à 25. Après 2 tours, les Lions sont éliminés avant le dernier match de poule face à la Zambie, qui a été battue lourdement par la RD Congo (43-24). Angolais et Congolais occupent les 2 premières place, après 2 succès d’affilée pour chacune des 2 formations.

