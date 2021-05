La dernière rencontre de la journée du dimanche a été très palpitante, entre l’ISEG Sport qui totalisait 1 défaite, 1 victoire et un nul devant le DUC lors de la précédente journée (28-28) et l’US Gorée qui avait perdu ses 3 premières sorties dont une par penalité face au DUC. Mais lors de la dernière journée face à la JA, malgré sa défaite (32-31), l’équipe insulaire avait montré des progrès et cela s’est confirmé ce dimanche. En costumes d’outsiderrs, Mbaye Gueye et ses partenaires ont opposé une farouche résistance aux partenaires de Michel, qui ne s’attendaient pas à une telle réaction. Déterminés à se payer les scalps des étudiants de l’ISEG Sports, les goréens vont à la pause avec un avantage d’un point (13-12). De retour aux oranges, l’ISEG Sports pensait que la formation goréenne allait lâcher prise, mais c’était sans compter avec la détermination et la vaillance de ses jeunes aux maillots bleu-ciel, qui vont réaliser une grosse seconde période et créer la première grande sensation de la saison. L’US Gorée, qui restait la seule équipe masculine de la zone ouest à n’avoir pas encore gagné, vient de réussir son pari, qui plus est, devant l’un des meilleurs effectifs du championnat (31-26). Chapeau.

Ce dimanche, toujours au Stadium Amadou Barry, le choc tant attendu, mettait aux prises, l’ASFA, tenant du titre et qui restait sur 3 victoires consécutives au DUC, qui comptaient 2 victoires et un nul face à l’ISEG 28-28). Après un début de match emballant de la part des jaunes et noirs qui dominaient les débats, les militaires, qui se retrouvaient chahutés, finirent par remporter le gain du match (27-24), après avoir fait preuve de beaucoup de caractère. Les joueurs du coach Moustapha Cissé, malgré l’absence de Serigne Kosso Mbacké Faye et portés par un très bon Ibou Ciss dans les cages, un Ibrahima Diop de gala (MVP du match) et Iso Faye, ne semblent pas prêts à laisser filer leur titre. Avec une si grosse force collective, une solidarité de tous les instants, sans oublier leur efficacité, le tout dans une bonne discipline tactique, cette équipe de l’ASFA dont le jeu ne s’embarrasse pas de fioritures, est parée pour garder son Graal. Pour le titre, il va falloir les chercher. Les militaires font du 4 sur 4 en autant de journées.

