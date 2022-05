L’esprit partisan et les calculs politiciens ont prévalu durant cet exercice et les valeurs de solidarité, de partage, de justice et d’équité qui sont inscrites dans notre charte ont été bafouées par un esprit stalinien, clanique de copinage qui a fait qu’une minorité s’est arrogée la totalité des postes électives reléguant des partis et des leaders qui ont par leur crédibilité, leur représentativité et leur combativité construit l’écosystème attractif qu’est devenue la coalition Yewwi Askan Wi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy