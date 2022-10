L’avancée de l’armée de Kiev se poursuit après la reprise de la ville stratégique de Lyman ce week-end. Plusieurs localités ont été reprises aux forces d’occupation russes, toujours aux confins du Donbass où la contre-offensivese poursuit, mais aussi dans la région de Kherson où la progression ukrainienne est plus lente mais semble mettre à mal les lignes de défense russes.

Les forces armées russes semblent avoir du mal à se remettre de leur défaite cuisante à Lyman, dans la région de Donetsk, un secteur désormais entièrement contrôlé par l’armée ukrainienne. La capture de cet important nœud ferroviaire pose un grave problème aux forces russes, sur la défensive et obligées d’établir une nouvelle ligne de front.

Le Général Dominique Trinquand explique les conditions des victoires dans la région de Lyman.

L’offensive ukrainienne a été extrêmement bien préparée, avec des troupes qui ont été probablement entraînées et équipées avant et qui ne sont montées sur le front que pour leur offensive et non pas des troupes fatiguées qui combattent depuis six mois. Le deuxième point, c’est que l’offensive a été bien menée, avec par ailleurs une offensive qui a eu pour objet de fixer les forces dans la région de Kherson, ce qui a permis de déborder au Nord, et de surprendre les Russes qui avaient retiré un certain nombre de forces pour les envoyer dans la région de Kherson. Cette offensive surprise a continué, car les moyens de franchissement ont été disponibles, que les Ukrainiens ont pu franchir les rivières, encercler les forces, et donc la poussée ukrainienne se poursuit et il n’est pas impossible que la dynamique de la victoire ukrainienne se transforme en dynamique de défaite pour les Russes.

Les Russes en difficulté

L’armée ukrainienne poursuit sa marche vers l’est, et désormais ce sont les villes de Svatove et de Kreminna, dans la région de Louhansk, qui sont à portée de canon. Selon plusieurs chaînes Telegram militaires russes, les forces du Kremlin sont en grande difficulté dans ce secteur, ce qui mettrait à mal la domination russe sur le Donbass.

Mais au Sud aussi, il y a du nouveau. L’armée ukrainienne y a contre-attaqué au mois d’août, sa progression y est plus difficile, coûteuse en vies humaines, mais des unités blindées ukrainiennes sont en train d’enfoncer les lignes dans la région de Kherson – contrôlée à près de 90% par les Russes –, en longeant le Dniepr, en direction de la ville stratégique de Nova Kakhovka.

L’objectif de reprendre la rive droite du Dniepr est encore lointain, mais l’armée ukrainienne est plus que jamais à la manœuvre.

Une carte militaire montrée ce mardi par le ministère russe de la Défense lors de son briefing quotidien fait en tout cas état d’un recul important des forces russes dans le nord la région de Kherson. Les forces russes ont quitté un grand nombre de localités, dont Doudtchany, sur la rive occidentale du fleuve Dniepr.

À force d’isoler les Russes dans la poche sur la rive droite du Dniepr, les Ukrainiens ont réussi semble-t-il une percée qui permet de commencer l’encerclement complet des forces présentes dans la région de Kherson. C’est encore une fois une belle avancée ukrainienne, avec la fixation des forces sur l’Ouest, et l’enfoncement, donc le débordement, par le nord-est, des forces qui sont le long du Dniepr. Une manoeuvre bien montée, avec des équipements et des personnels bien formés, et donc cela a des effets face à des personnes fatiguées, qui ont un matériel plutôt usé. Les Ukrainiens ont pris la précaution de casser toute la logistique russe, ce qui fait que les Russes manquent de munitions pour combattre.