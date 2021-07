Son sobriquet du « Maire des promesses non tenues », il ne l’a pas usurpé. La Bréche, le stade Me Babacar Seye, la digue de Pikine entre autres en sont quelques illustrations. Aucun chantier achevé depuis qu’il est là. Les chantiers de la place Faidherbe sont au point mort. Pikine est oublié et souffre du manque d’assainissement adéquat. L’hôpital de Saint-Louis est devenu un mouroir. L’insalubrité est devenue un probléme commun à tous les quartiers et les mauvaises odeurs ont envahi toute la ville.

