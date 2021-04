«Notre Sénégal, autrefois modèle et leader incontesté en matière juridique et d’application du droit, en promotion des droits de l’homme, en démocratie, devient une risée africaine et mondiale. L’absence de progrès est souvent une remise en cause d’avancées réalisées. Le Sénégal recule et le gros danger qui le guette est malheureusement organisé», a-t-il conclu

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy