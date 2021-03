XALIMANEWS- Le Sénégal est le centre de tous les débats ces dernières semaines. En effet, suite à une plainte déposée contre Ousmane Sonko par une masseuse dénommée Adji Sarr qui l’accuse de l’avoir violée et menacée, plusieurs sénégalais ont investi les rues dans plusieurs localités du pays. Ils ont saisi cette opportunité pour manifester leur mal être (Covid-19, chômage, précarité, couvre feu…) en pillant des commerces et en n’hésitant pas à se frotter aux forces de l’ordre ( ce qui s’est soldé par des morts d’hommes et plusieurs blessés). Par contre d’autres ont préféré manifester de façon pacifique, drapeau à la main. C’est fort de ce constat que les artistes ont décidé d’apporter leur partition au combat. Ainsi, ils ont sorti des singles pour magnifier la démocratie ou pour dénoncer cette situation dans laquelle le pays est plongé. Bril, X-Press, Ngaka Blindé, Dip Doundou Guiss,…on lancé des messages forts pour sensibiliser. Mais, une chose semble attirer les attentions : les artistes qui font du mbalax sont toujours abonnés absents dans ce genre de situation. Est-il dû a un manque d’inspiration ou à un manque de patriotisme? Nous donnons notre langue au chat. Mais tout ce que nous pouvons dire est que ces derniers sont les premiers à crier sur tous les toits que les autorités doivent mettre les moyens pour valoriser et exporter le mbalax comme l’ont fait les nigérians avec leur musique. Cependant, il faut aussi rappeler que les rappeurs ont toujours dénoncé ( dans leurs chansons) la façon dont les dirigeants sénégalais et les hommes politiques en général géré le pays et sensibilité les jeunes. Beaucoup d’entre eux sont dans l’activisme aux côtés de la société civile pour porter la voix du peuple.

