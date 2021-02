« Si on gagne dimanche ça peut être un déclic pour la fin de saison. On a pour objectif d’aller grappiller quelques places pour le podium. On sort de quatre matches sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n’a pas perdu à Bordeaux à neuf (0-0), on a su revenir contre Nantes (1-1). Il y a de bonnes choses. Si on peut les priver (Ndlr, l’Olympique Lyonnais) d’être champion, on va le faire », a lancé le numéro 22 des Ciel-et-Blanc, qui ne regrette pas son choix d’avoir rallié la Canebière : « Je suis à l’OM, je côtoie de grands joueurs au quotidien, c’est pour ça que j’ai signé ici. Je sens que je progresse de jour en jour ».

