Xalimanews- « Cette rencontre se fait dans le cadre du sous comité communication qui englobe tous les acteurs, nous avons pensé qu’il était bon qu’air Sénégal dans le cadre de l’accord qui nous lie que l’on organise cette rencontre avec le secteur privé du tourisme », a déclaré Pape Mawa Diouf DG de l’ASPT lors de l’atelier de mobilisation du secteur privé touristique autour de l’ouverture de la ligne Dakar/New-York par Air Sénégal ce jeudi 26 août au Radisson sous l’initiative de l’ASPT. Mahawa d’ indiquer « Puisque le tourisme, c’est d’abord les acteurs du secteur privé qui le font tous les jours. Il était important que la compagnie nationale rencontre les secteur privé pour échanger d’autant plus que nous sommes dans le contexte de l’ouverture du vol inaugural en direction de Washington. Une fois que la ligne est ouverte, il s’agira maintenant de le développer, c’est pourquoi à l’occasion de l’ouverture de la ligne vers Washington, nous allons commencer à engager les discussions que nous avions commencé auparavant d’ailleurs avec les spécialistes du voyage aux USA. Mais également identifier au Sénégal tous les acteurs évoluant dans ce domaine et toutes les opportunités du Sénégal. Nous allons rencontré aussi USA le magazine « essence » qui est spécialisé sur les questions de mémoire dans la communauté afro-americaine. Il y’aura d’autres rencontres avec les professionnels du domaine, et le tout nous le ferons de concert avec les acteurs et en première ligne le secteur privé qui accueille les touristes, mais aussi avec la compagnie nationale qui est le porte-étendard ». « Nous avons une stratégie qui vise d’abord sur l’Amérique du Nord à intégrer l’offre digitale touristique. Donc c’est la première puisque le tourisme maintenant dans monde c’est d’abord une approche digitale. La seconde chose que nous allons faire en Amérique du Nord, c’est d’intégrer les réseaux communautaires et identitaires, c’est le sens de notre rencontre avec le magazine essence qui a un festival dédié à cela, mais nous appuyer principalement sur l’expérience communautaire afro-americaine sur les questions identitaires », poursuit le DG de l’ASPT. « Il y’aura également des rencontres avec la diaspora puisque le « taamu Sénégal » concerne également la diaspora, les expériences du pays que nos compatriotes vivant à l’étranger peuvent avoir lorsqu’ils viennent au Sénégal découvrir l’intérieur du pays. Donc c’est un ensemble de programme », conclut-il.

