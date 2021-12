Au Parlement européen, dit notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet, des députés calculent que la période pré-électorale amputera la présidence française d’au moins deux mois utiles et pour les plus pessimistes, c’est dès la mi-mars qu’un premier ralentissement surviendra. Le devoir de réserve empêchera les ministres français de présider des réunions informelles, celles où ils ont le plus la possibilité de pousser les sujets inscrits au rang des priorités. Certains affirment qu’un changement de date aurait pu être obtenu : après tout l’Estonie a dû, en 2017, avancer de six mois sa première présidence tournante à cause du départ des Britanniques.

Entre les relations avec l’Afrique et les Balkans, la réforme des règles budgétaires, la relance économique, la position géostratégique de l’Europe, le maintien de l’État de droit, la maîtrise des frontières et des migrations, l’ordre du jour des six mois avenir est chargé pour l’Union européenne et pour la France. Les priorités dessinées par Emmanuel Macron, ce jeudi 9 décembre, pour la treizième présidence française du Conseil de l’Union européenne sont nombreuses.

