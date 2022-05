La configuration définitive qui donnerait satisfaction aux russo-tchetchénes est une ligne Nord-Sud Kaliningrad- Istanbul sur le Bosphore, créant ainsi deux Europe. La nouvelle Europe de l’est et la nouvelle Europe de l’ouest. Cette ligne passera dans des villes telles que Varsovie, Vienne….. Cette ligne ainsi décrite constitue une zone géographique appelée le pays de Lviv( Lafiifah) tel que indiqué plus haut dans le Coran. Le temps nécessaire pour une lecture mystique est de huit ans. Ces huit ans correspondront aux quatre vingts ans d’Israël dont l’ancien Premier ministre Ehud Barak a parlé récemment. Il y a des étapes. Celles de Kiev, Lviv, Kaliningrad Varsovie, Vienne, Sofia et du Bosphore ( Istanbul ( anciennement Constantinople)). Et aussi c’est le temps nécessaire pour que Erdogan ne soit plus au pouvoir. Tout cela fait partie d’un certain nombre d’indicateurs sur Israël.

