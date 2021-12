Le chef de l’Etat Macky Sall a dénoncé la vague de violence qui sévit dans les stades au Sénégal. Dans un message sur twitter, Macky Sall estime «la spirale de violence dans nos stades doit immédiatement cesser. L’agression physique des personnes et la destruction de biens publics sont intolérables et inacceptables», a martelé le président de la République. Ainsi, poursuit-il, «j’en appelle à la responsabilité de tous ! L’Etat saura, avec fermeté, prendre les siennes», a-t-il fait savoir. Rappelons que les violences notées dans les stades, ont fait deux morts et plusieurs blessés, hier à Rufisque, lors d’un match navétane opposant l’Asc Thiawlene et l’Asc Guiff.

