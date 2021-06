ADVERTISEMENT

XALIMANEWS : La 7ème édition du séminaire d’échanges de compétences Les Sambas Professionnels aura lieu du 5 au 10 juillet 2021 à Libreville. Organisé par l’ONG Samba Labs, l’édition de cette année aura pour marraine Joëlle NDONG, Journaliste et présentatrice de Bonjour Santé à Canal+.

Cette édition particulière sera dédiée à la mémoire du parrain Pape Diouf décédé le 31 mars 2020. C’est dans le cadre des préparatifs de cet hommage que Josiane MATÉNÉ, Initiatrice des Sambas Professionnels, séjourne depuis le 08 juin 2021 au Sénégal où elle a été accueillie par la famille de l’illustre disparu. Après avoir été reçue en audience par Monsieur Ndongo NDIAYE, Conseiller jeunesse et sports du Président de la République du Sénégal Macky SALL, elle a également rencontré les professionnels invités à cette édition dont le Professeur Massamba GUEYE. La suite de son séjour est également marquée par un média tour dans plusieurs médias sénégalais.

Les Sambas Professionnels ce sont des rencontres qui privilégient le partage d’expérience entre les professionnels aguerris et les participants, afin de confronter les expériences nouvelles dans des domaines divers et variés (sport, culture, développement personnel, audiovisuel, marketing digital, entrepreneuriat etc.) dans un esprit de convivialité. Les Sambas Professionnels sont ouverts à la jeunesse, étudiants, aux professionnels et non professionnels dans divers domaines.

Initié en 2014, Les Sambas Professionnels ont en six (6) éditions, donné la possibilité à mille (1000) participants venant du Gabon mais aussi des pays de la sous-région d’être formé. Cette plateforme constitue aujourd’hui la passerelle de transmission entre des modèles de réussite et la nouvelle génération, à qui nous donnons la possibilité de rêver, se réinventer et surtout de briser les complexes. Depuis la première édition, c’est un panel de personnalités exceptionnels de premier plan qui ont accepté d’être parrains et marraine des Sambas Professionnels, tous convaincu du potentiel de la jeunesse africaine. Citons dans l’ordre : Didier DROGBA, Harry ROSELMACK, Christine KELLY, Pape DIOUF, Manu DIBANGO et Patrick MBOMA.

Cette année, les huit (8) ateliers thématiques retenus sont les suivants : « La responsabilité sociétale des entreprises, levier de performance des entreprises et de la participation communautaire au développement » animé par Thierry TÉNÉ, « Comment utiliser le marketing digital pour booster votre business en période de cris » animé par Estimé SANDZA, « Découvre la source de ta vision pour briller » co-animé par Sylvère BOUSSAMBA et Joëlle NDONG, « Comment développer une source de revenu avec les cryptomonnaies ou un business en ligne » animé par Ricardo KANIAMA, « les clés d’un bon journaliste et d’un bon communiquant » co-animé par Henri Pascal BOLANGA et Alexandre SIEWE, « Les métiers du sport » animé par Makan MAGASSOUBA et Thierno SEYDI, « Cinéma: comment être un bon acteur ? » animé par Serge ABESSOLO, « La culture comme levier du développement intégré » co-animé par Massamba GUEYE et Brahim EL BAZNED.

Par ailleurs, dans le souci d’être en phase avec les instructions et dispositions gouvernementales du Gabon en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19, le format de cette 7eme édition sera en ligne et en présentiel, dans le strict respect des mesures barrières.