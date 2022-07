La problématique demeure les bavures policières. Les politiciens membres de l’opposition n’ont aucune responsabilité dans la mort de vingt manifestants sous le régime de Macky Sall. Manifester est un droit constitutionnel. Dans les républiques démocratiques tous les jours des gens manifestent pour des raisons diverses sans mort d’homme. La démocratie: mesurée, évaluée par des normes, des actions et initiatives citoyennes. Les référendums, les élections, les manifestations, les contestations, les libertés confirment la vitalité démocratique d’une nation. Un exercice élémentaire de liberté politique soldé par la perte en vie humaine.

Le verdict des urnes unique critère democratique pour être éligible. Macky Sall interdit de postuler à un troisième mandat. Le dernier référendum a clarifiè le débat donc Macky Sall est disqualifiè pour les élections presidentielles de 2024.

La complicitè des forces de sécurité encourage Macky Sall à forcer le barrage du troisième mandat. L’utilisation des forces de défense contre le peuple est une violation de la charte constitutionnelle. Trois morts lors des manifestations du vendredi 18 juin 2022.

Cet acte révèle un mépris de la condition et de la dignité humaine. Les responsabilités sont individuelles, collectives et nationales.

Le président de la République du Senegal Macky Sall demeure le responsable principal de cette tragedie. Il en est de même de la police, de la gendarmerie mais aussi des magistrats. Les forces de défense et de sécurité doivent assumer leurs responsabilités régaliennes.Tirer sur des innocents constitue un crime, un délit passible de peine. Un abus de pouvoir. La police et la gendarmerie représentent le bras armé de Macky Sall.

Les policiers et les gendarmes commettent des crimes sur des innocents. Dans un Etat de droit tous les éléments des forces de défense impliqués dans la mort d’hommes seraient mis aux arrêts. Le tribunal militaire au Senegal a failli à sa mission régalienne. Nous sommes tous en sursis avec les bavures récurrentes des forces de désordre et d’insécurité incapables de protéger des citoyens.

Le procureur général doit prendre le dossier en main. Le procureur de la République est disqualifié pour poursuivre les enquêtes. Il doit être poursuivi pour complicité de meurtre de François Mancabu. Le procureur général doit désigner un cabinet indépendant pour réaliser une contre expertise médicale. Les dossiers médicaux déposés par le médecin de l’hôpital,

l’expertise médicale ordonnée par la famille de François Mancabu et la contre expertise réalisée par un cabinet médical privé: permettent au juge d’instruction d’ouvrir le procès juridique pour rétablir la vérité et condamner les coupables par l’application des dispositions du code civil, pénal, administratif, militaire et du droit positif. Dans toutes les grandes démocraties il revient aux différents procureurs régionaux de mener des enquêtes juridiques. Les procureurs au Sénégal doivent honorer le code de déontologie et élucider les meurtres politiques depuis l’avènement de Macky Sall au pouvoir.

Nous sommes tous égaux devant les lois de la République. Les dispositions de lois s’appliquent aussi bien aux manifestants qu’aux forces de défense et de sécurité. Tout abus de pouvoir est un délit puni par la loi.

La responsabilitè penale est individuelle donc les auteurs des crimes facilement identifiables par la hiérarchie militaire ou para militaire.

L’autonomie et l’indépendance des procureurs au Sénégal où dans le tiers monde permettraient aux pays pauvres de faire des bons exponentiels au niveau économique, social, culturel, scientifique. Dans les démocraties occidentales des juges, des généraux, des ministres, des medecins sont déférés devant les tribunaux puis condamnés à des peines sévères. Il suffit de jeter un coup d’oeil sur la presse occidentale pour comprendre que les goulôts d’étranglement des nations africaines résident essentiellement dans l’absence systémique de l’Etat de droit.