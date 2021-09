Dès la reprise, les Bronzés de 2017, sous la houlette d’un Gorgui Sy Dieng des grands jours, vont revenir jusqu’à 3 points (47-43), titillant les Ivoiriens, avant de concéder un passif de 5 points à la fin de l’avant dernier acte (53-48). Mais, lors de cette demi-finale, la Côte d’Ivoire, plus outillée, plus déterminée et imperméable aux états d’âmes, qui a longtemps fait la course en tête, remporte fort logiquement la demi-finale (75-65). Douze ans après, les basketteurs du pays de la lagune Ebrié, retrouvent la finale de l’Afrobasket et vont défier les Tenants tunisiens. Le Sénégal raté le coche et voit son rêve brisé, au cours de son match le moins abouti.

