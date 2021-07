Après leur victoire ce samedi lors du Game 5, les Bucks menaient par 3 à 2 et n’avaient besoin que d’une victoire pour décrocher leur deuxième sacre 50 ans après. Et pour les Suns, il fallait gagner, rétablir l’equilibre (3-3) et nous offrir un 7ème match. Ce qui serait, d’ailleurs, le 20e Game 7 de l’histoire des Finals, et le premier depuis le légendaire Warriors/Cavaliers de 2016

