Human Rights Campaign, qui milite pour les droits des minorités sexuelles, a aussi salué une mesure « historique », et a appelé les États-Unis à « encourager d’autres gouvernements à travers le monde » à suivre cet exemple. Au moins onze autres pays, dont le Canada, l’Allemagne et l’Argentine mais aussi l’Inde ou le Pakistan, proposent le choix « X » ou « autre » dans leurs passeports, selon l’organisation Employers Network for Equality and Inclusion, dont le siège est à Londres.

