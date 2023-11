Il y a quelques semaines avant le démarrage de la saison 2023/2024 de football,XALIMANEWS-La menace de la fédération sénégalaise de football, de connivence avec la Ligue Pro, d’interdire la tenue des rencontres dans les centres de formation tels que Diambars de Saly ou Deni Biram de Génération Foot, va être mise à exécution.

Selon Dakaractu, la Ligue Sénégalaise de football professionnelle a décidé que Grenats et Pensionnaires de Saly, ne recevront plus à Déni Birmane Ndao et Fodé Wade. En effet, que le match entre Diambars et la Sonacos se jouera au stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche 5 novembre à 16h30, de même pour Génération Foot et US Gorée qui se disputera le lundi 6 novembre sur le même stade de la capitale du Rail.

Auparavant, la circulaire de la Ligue Pro stipulait que » pour être homologué et déclaré apte à recevoir des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 et Coupes séniors, un stade doit avoir un statut de stade national, fédéral, régional, départemental, ou communal, répondre aux critères d’homologation et disposer des équipements ci-après, vérifiables et constatables par la commission compétente pour les compétitions professionnelles. «