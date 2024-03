Football-Ligue Europa/8es retour : l »OM d’Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye se fait peur en perdant devant Villarreal (3-1) mais se qualifie en quarts

XALIMANEWS-Ce jeudi après midi à Mestalla, l’Olympique de Marseille a courbé l’échine devant Villarreal (3-1). Malgré ce revers, smaila Sarr, Ilman Ndiaye et partenaires se qualifient après leur victoire du match aller (4-0).

Quelle frayeur pour Ies Phocéens. Victorieux largement à l’aller, de quatre buts d’avance (4-0), Ismaila Sarr, Ilman Ndiaye et compagnie ont failli passer à la trappe, cet après midi à Mestalla. Déterminés à refaire leur retard, les Espagnols vont se ruer à l’attaque des le coup d’envoi. Dominateur, le Sous -Marin jaune mène à la pause, sur une réalisation de Capoue (34e, 1-0), face à un OM moins tranchant. En seconde période, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye sont remplacés par Harit et Aubameyang (46e). les Locaux vont doubler la mise par Sorloth (54e). Dans leur temps fort, les Jaunes vont marquer un 3ème but, à 5 minutes du terme par Mosquera (85e). L’espoir est permis pour Villarreal, qui est à un but de rétablir l’équilibre sur l’ensemble des deux matchs. Mais poussant pour marquer le but qui leur permet de jouer les prolongations, Guedes et ses partenaires se feront piéger. Aubameyang après un beau travail , va servir Clauss qui refroidit Mestalla (90e+4, 3-1). Marseille se qualifie dans la douleur après s’être fait peur