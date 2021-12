Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) n’est plus le capitaine d’Arsenal. Les Gunners viennent d’annoncer la nouvelle via un communiqué, expliquant la situation. «Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match de mercredi contre West Ham. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy