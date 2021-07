Le khalife avait « jugé utile et salutaire d’inviter les fidèles à célébrer le Maouloud de cette année dans l’intimité de leur foyer », selon le rendu de son porte-parole. Ce, malgré certaines critiques discrètes au sein même des fidèles, contre les prises de position du chef de file de cette ‘’tarikha’’. Mais Serigne Mbaye Sy Mansour semble avoir la peau dure et l’érudition nécessaire pour asseoir ses points de vue. « Ce qui lui importe, ce n’est ni la lettre ni le nombre de fidèles mobilisés, mais l’essence de cette commémoration (…). Une prière à l’adresse d’un malade cloué sur un lit d’hôpital peut avoir plus de bénéfices que nos propres actes de dévotion. Une pensée et un encouragement pour nos médecins, nos aides-soignants qui, depuis huit mois, n’ont pas de répit, peut être une autre forme de célébrer le Maouloud », avait-il ajouté.

