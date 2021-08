XALIMANEWS: A l’instar des conflits et le dérèglement climatique, les Maladies tropicales négligées (MTN) dont 13 types sont endémiques au Sénégal sur les 20 répertoriées, touchent de manière disproportionnée les populations les plus pauvres, contribuant à entretenir le cercle vicieux de la pauvreté, renseigne vivafrik. A ce propos, la coordonnatrice du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), docteur Ndèye Mbacké Kane a laissé entendre qu’« elles sont dites négligées parce qu’il y a une forte corrélation avec la pauvreté », sans compter que « les femmes et les jeunes filles sont victimes de discrimination du fait de ces maladies ». Poursuivant son allocution, docteur Kane a fait valoir qu’« une jeune fille qui aide sa mère devenue malvoyante à cause de l’onchocercose ne va plus à l’école, son avenir se trouve compromis. C’est une discrimination notoire ». Les MTN sont des maladies transmissibles très répandues dans les régions tropicales. Elles sont dites négligées du fait qu’elles n’avaient pas jusque-là été l’objet d’une grande attention de la part des décideurs, de la communauté internationale, de l’industrie pharmaceutique et même de la communauté des chercheurs. Ces maladies affaiblissent, handicapent et défigurent les victimes qui vivent déjà dans des conditions d’hygiène, d’assainissement et d’éducation précaires et les maintiennent dans un cycle perpétuel de pauvreté. De cette manière, les MTN entrainent des pertes économiques jugées énormes qui s’évaluent à des milliards de dollars dans les pays en voie de développement.

