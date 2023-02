Selon lui, Kais Saied « se plie aussi totalement aux pressions de l’Italie pour obtenir l’arrêt des flux migratoires » vers ses côtes. « Ce discours ne ressemble en rien à la Tunisie. Le standing international de la Tunisie et son histoire humanitaire sont beaucoup plus grands que ce discours », a réagi sur Facebook le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme Mostafa Abdelkebir. Mnemty, une association qui lutte contre les discriminations, a-t-elle aussi condamné le communiqué de la présidence tunisienne, le qualifiant de « discours de racisme et de haine et d’incitation à la violence contre les migrants subsahariens »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy