XALIMANEWS -Belle remontada pikinoise ! AS Pikine enregistre une importante victoire face à Génération Foot (3-1) cet après-midi dans un match comptant pour la quatrième journée de la Ligue 1. Après une première période nul et vierge, les Grenats ont ouvert le score par l’intermédiaire de Babou Sene avant subir la furie des Vert et Rouges avec des buts signés Cheikh Ngom, Landing Sagna et Lamine Corea sur pénalty. AS Pikine compte 7 points au en 4 journée.

