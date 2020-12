XALIMANEWS : Le chef de l’Etat a décidé de baptiser L’ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l’Analyse économique) au nom de Pierre Ndiaye défunt secrétaire Général du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. L’annonce a été faite par Amadou Hott hier. Pierre Ndiaye, fonctionnaire émérite, est décédé du Covid-19 le mercredi 23 décembre à l’Hôpital Principal. Pour rappel, l’école Nationale de la Statistique et de l’Analyse économique est une grande école rattachée à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal qui est sous la tutelle du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy