Ces quelques cas très récents constituent l’arbre qui cache la forêt. En effet depuis une décennie, plus d’une vingtaine de mort dans les prisons sont dénombrés sans qu’une enquête sérieuse ne soit diligentée et menée à terme. Curieusement à chaque fois l’autopsie conclut à une mort naturelle, accidentelle ou suite une patibulaire infection qui n’avait jamais été déclarée par la victime à sa famille. Et pourtant à l’opposé, en cas d’homicide au Sénégal, les forces de défense et de sécurité sont si efficace que les présumés auteurs sont alpagués dans les heures qui suivent, l’enquête bouclée et transmise au Juge.

En septembre 2021 Cheikh Niasse, en vacances au Sénégal et pour les besoins du Magal de Touba, fraichement arrivé de France a fini par se retrouver à la prison du Cap Manuel où il est passé de vie à trépas. Au menu de cette affaire plus que mystérieuse, des questions fusent de partout. En effet, le défunt Cheikh Niasse avait été interpellé par les limiers de Wakhinane Nimzatt. A la suite d’un banal contrôle de routine de son véhicule, il s’en est suivi une vive altercation, qui lui avait, finalement, valu d’être déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction du Cap Manuel. Il est décédé dans cette prison dans des conditions ténébreuses. Pourtant, rapporte sa famille, Cheikh Niass ne souffrait d’aucune maladie lorsqu’il avait été arrêté par la Police. Ces proches qui nourrissaient des soupçons de «tortures et sévices corporels» ont attendu impatiemment les résultats de l’autopsie qui ont conclu à une mort des suites d’une «infection grave de la Covid 19» et «des complications d’un diabète sévère».

