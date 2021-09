Rappelons que, la CAN Dames de volley-ball, qui sera à son vingtième édition, a été remportée que par 6 équipes, dont dans l’ordre, le Kenya avec neuf sacres dont 4 de rang (1991-1993-1995-1997) et 3 de rang (2011-2013-2015), suivi de l’Égypte et de la Tunisie (3 titres chacun), du Cameroun (2) vainqueur des 2 dernières éditions, viennent ensuite le Seychelles (1) et l’Algérie).

Dans ce groupe des Lionnes composé de quatorze joueuses, les 2 formations rufisquoises, le Sococim avec 5 joueuses (Jeanne Diokh, Assiette Ndoye, Mbayang Seck, Ndeye Ndiouck Touré et Ndeye Fatou « Mbayang » Sarr) et CS Diatoo qui en compte autant ( Mame Diarra Bousso Thiaw, Ndeye Diop, Awa Ndiaye Lo, Aissatou Walo, Fatou Binetou Cissé) se taillent la part du lion, suivis du club champion national en titre la Police avec 2 joueuses (Aminata Faye et Khadidja Samb). Le Saltigué de Rufisque avec Bineta Gaye et ISEG Sport avec Désirée Ciss, complètent la liste.

