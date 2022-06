En prélude, de la première édition du Pmex, salon du développement international des PME qu’elle organise, l’agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises(ADEPME), en partenariat avec avec nationale pour la promotion des grands investissement et des travaux publics(APIX) et l’agence sénégalaise de promotion des exportation(ASEPEX), a tenue une conférence de presse, ce mercredi 15 juin 2022, pour présenter le salon mais dérouler son objectif, passer le programme ainsi que son contexte.

« Ce Salon qui aura lieu du 23 au 25 juin 2022 au Centre des expositions de Diamniadio, entre dans le cadre de l’achèvement du PDTE (Programme de Développement du Tourisme et des Entreprises) financé par la Banque mondiale. Il a pour objectif de promouvoir des champions à l’international. Il sera également l’occasion selon le Directeur général de l’ ADEPME, M. Idrissa Diabira, de créer un cadre d’échanges entre PME, institutions financières et structures d’appui ». Cet évènement réunira tout l’écosystème export et les PME ayant des produits made in Sénégal exportables.



Pour sa première édition prévue du 23 au 25 juin 2022, le salon sera divisé en 4 villages où seront regroupés les exposants.

Plus de deux cents(200) exposants et plus de mille cinq cent(1500) PME sont attendus à ce carrefour d’échanges entre professionnels sénégalais désirant exporter, rencontrer des partenaires techniques et financiers, s’informer sur les grandes tendances des marchés internationaux, rencontrer des experts internationaux. Plus d’une dizaine d’ateliers sont aussi prévus durant ce salon.



Une vitrine sera offerte aux partenaires internationaux de l’ADEPME ; il s’agit de structures issues des îles Canaries, du réseau des structures d’appui de l’espace UEMOA, de l’Afrique centrale et du Maghreb.



« Pour rappel, le PDTE a pour objectifs d’apporter des réponses durables aux problèmes de compétitivité de l’économie sénégalaise et d’atténuer les difficultés de financement auxquelles les entreprises exportatrices sont confrontées, renforcer l’attractivité du secteur touristique et améliorer l’environnement local des affaires », rapporte M. Diabira

Le Salon PMEX s’inscrit également dans le cadre du PSE, et notamment dans les orientations du Président de la

République, S.E.M Macky Sall, matérialisées dans la stratégie SN Export 2035, par laquelle le

Sénégal ambitionne de multiplier par trois ses exportations, d’ici à 2035. Ceci, en particulier, à la faveur des opportunités nées de la ZLECAF (Zone de Libre-Echange Africaine), désormais en vigueur.